Quelqu'un doit mourir : une saison 2 pour la série Netflix ? Le créateur répond

Le créateur de Quelqu'un doit mourir réagit à une possible saison 2

Alors qu'il n'y aura pas de saison 2 pour Away sur Netflix, qu'en est-il de la mini-série Quelqu'un doit mourir (Alguien tiene que morir en version originale) ? Dispo sur la plateforme de streaming depuis ce vendredi 16 octobre 2020, le show espagnol de trois épisodes aura-t-il une suite ? Le créateur de la série avec Ester Expósito (Carla dans Elite) ou encore Isaac Hernandez (danseur de ballet mexicain), Manolo Caro, a assuré à SensaCine Mexique que Quelqu'un doit mourir ne devrait pas avoir de saison 2.

"Elle a toujours été conçue comme une mini-série limitée et cela tient au fait que l'histoire ne sera pas plus" a-t-il déclaré, "Quand vous rencontrez une équipe comme celle-ci et des acteurs comme ceux-ci, vous devez penser à la satisfaction d'avoir réussi et de se retrouver dans un autre lieu, à un autre moment et dans une autre histoire, c'est à cela que servent les familles professionnelles. Ce projet, pour l'instant, est arrivé à son terme".

Ce qui pourrait se passer dans la suite de la série Netflix

La version espagnole du magazine Cosmopolitan a précisé que même si la série Netflix avait une fin de saison 1 plutôt claire, il pourrait éventuellement avoir une suite. Pourquoi ? Parce que la mini-série hispanique connaît un énorme succès sur la plateforme, au point d'être dans le top 10 des programmes les plus vus en France sur Netflix.

Comment ? Après tout, il reste à savoir ce que Gabino (joué par Alejandro Speitzer notamment vu dans Sombre Désir, El club et La reine du sud), Mina (Cecilia Suárez vue dans La casa de las flores, Sense8) et les autres vont devenir après le dernier épisode. D'autres médias espagnols ont aussi précisé que si jamais une saison 2 de Quelqu'un doit mourir pouvait voir le jour, Manolo Caro pourrait reprendre les acteurs de la saison 1 mais avec une histoire différente, façon série d'anthologie comme The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor.