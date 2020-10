The Haunting of Bly Manor : la fin est différente de celle de la nouvelle dont elle est adaptée

La fin de la série n'est pas la même que celle de la nouvelle

Après The Haunting of Hill House, les fans attendaient tous The Haunting of Bly Manor sur Netflix. La saison 2 de cette série d'anthologie, dispo depuis le 9 octobre 2020 sur la plateforme de streaming, est une nouvelle fois basée sur des nouvelles horrifiques / fantastiques. Alors que la saison 1 était adaptée de Maison hantée de Shirley Jackson, cette saison 2 est adaptée de plusieurs nouvelles, dont Le Tour d'écrou d'Henry James qui en est la principale inspiration. Déjà adaptée dans plusieurs films, dont Les Innocents avec Deborah Kerr sorti en 1962 et The Turning sorti en 2020 ainsi qu'un opéra, le livre est tout de même différent de la série.

The Haunting of Bly Manor est en effet une libre adaptation. D'où une fin différente entre la série Netflix et la nouvelle Le Tour d'écrou. Attention spoilers, à la fin, Flora (Amelie Bea Smith) est sauvée de la méchante Viola (Kate Siegel) par Dani (Victoria Pedretti). Les enfants Flora et Miles (Benjamin Evan Ainsworth) sont donc sains et saufs. En revanche, leur gouvernante Dani, qui est possédée par le fantôme de Viola, décide de retourner à Bly Manor se noyer dans le lac des années plus tard. Pour quelle raison ? Afin d'éviter de devenir violente et meurtrière comme l'esprit de Viola, qui tente de la contrôler.

Dans le livre en revanche, la gouvernante est toujours en vie. A la place, c'est l'un des deux enfants qui ne survit pas. En effet, Mme Grose emmène Flora chez son oncle et la gouvernante s'occupe de Miles. Alors que le petit garçon essaye de voir le fantôme de Quint, elle assure à Miles qu'il n'est plus contrôlé par lui. Mais Miles meurt dans ses bras.

Plusieurs différences entre The Hauting of Bly Manor et le livre

Et les différences ne s'arrêtent pas à la fin de l'histoire. Il y a d'autres grosses différences entre la série de Mike Flanagan (à qui on doit aussi les films Doctor Sleep, Jessie, Pas un bruit) et la nouvelle. Déjà, la gouvernante est anonyme dans le livre. Dans la série, elle s'appelle Dani Clayton, un clin d'oeil à Jack Clayton, réalisateur du film Les Innocents.

Autre grosse différence ? Dans la nouvelle, le personnage de Viola n'existe pas mais est tiré d'une autre nouvelle d'Henry James : Le Roman de quelques vieilles robes. Par contre, les personnages de Hannah Grose (T'Nia Miller), Peter Quint (Oliver Jackson-Cohen) ou encore Rebecca Jessel (Tahirah Sharif) existaient bien dans la nouvelle. Cependant celui de Jamie (incarnée par Amelia Eve étant jeune puis par Carla Gugino étant plus âgée) n'existe pas du tout.

Autre différence : le mariage de Flora à la fin, qui lui non plus n'est pas présent dans la nouvelle. Dans la série, elle et son frère Miles ne se souviennent pas de Bly Manor et la narratrice n'est autre que Jamie, dont l'histoire de fantômes est avant tout une histoire d'amour (comme le souligne la mariée Flora), celle qu'elle vivait avec Dani.

L'autre énorme différence entre la série et la nouvelle, c'est justement l'histoire d'amour LGBT entre Dani et Jamie. La gouvernante et la jardinière finissent ensemble dans The Haunting of Bly Manor, avant que Dani ne mette fin à ses jours.