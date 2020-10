The Haunting of Bly Manor est-elle plus flippante que The Haunting of Hill House ?

Il y a deux ans, Mike Flanagan nous scotchait à notre canapé et nous faisait faire des cauchemars avec l'excellente The Haunting of Hill House, série d'horreur qui a captivé le public de Netflix et nous avait complètement conquis. Grâce à son intrigue déroutante, ses prestations impressionnantes et ses sublimes plans (comment oublier son épisode 6 réalisé en plan séquence ?), elle s'était imposée comme l'une des réussites de l'année. Pour sa saison 2, The Haunting innove : au lieu de proposer une suite à l'histoire des Cain, la série se focalise sur une toute autre histoire mais fait de nouveau appel à une partie du casting.

The Haunting of Bly Manor, ça raconte quoi ?

A la fin des années 80, Dani Clayton, une jeune américaine qui a quitté son pays pour vivre en Angleterre, est engagée par Henry Wingrave pour s'occuper de Miles et Flora, son neveu et sa nièce, dont les parents sont morts quelques temps plus tôt. Lors de son arrivée à Bly Manor, Dani découvre que les deux enfants ont une attitude étrange et que des évènements dramatiques se sont déroulés sur la propriété.