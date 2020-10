Away : pas de saison 2 pour la série Netflix avec Hilary Swank

Fini les voyages dans l'espace sur Netflix... Dans Away, nous avons découvert le parcours d'Emma Green, leader de la première expédition vers Mars. Avec son équipe, elle embarquait pour une mission de trois ans vers la planète rouge, loin de son mari et de sa fille. A la fin de la saison 1, l'équipe atterrissait enfin sur Mars... et on ne connaîtra pas la suite.

Pas de saison 2 pour Away

Selon Deadline, Netflix aurait en effet décidé de ne pas donner de saison 2 à Away qui rejoint donc la liste des séries annulées après Teenage Bounty Hunters, Dark Crystal : le Temps de la Résistance ou encore The Society et Glow dont les nouvelles saisons ont été supprimées à cause du coronavirus. Pourtant, Away avait plutôt bien démarré sur la plateforme, se classant dans le top 10 des programmes les plus vus un peu partout dans le monde dont en France. Mais cela n'a visiblement pas suffit pour convaincre la plateforme de donner une suite à la série. A moins que cette annulation n'ait un lien avec la crise sanitaire et un besoin de limiter les dépenses... Netflix n'a pour l'instant pas officiellement réagi.

Ce que la showrunner avait prévu

L'info de l'annulation de Away devrait attrister les abonnés qui avaient apprécié la série. D'autant plus que Jessica Goldberg, la showrunner, avait expliqué avoir des idées pour la suite de la série qui a été en partie inspirée par une histoire vraie. Elle avait notamment prévu d'évoquer la question de la vie sur Mars mais aussi de s'intéresser aux hommes d'affaires qui s'intéressent à l'espace, à l'image d'Elon Musk avec sa société SpaceX. "Je pense que c'est une histoire qui est super importante. Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire sans l'argent du secteur privé, et je pense qu'il serait formidable d'aborder cette histoire" avait-elle confié. La famille d'Emma aurait aussi été au coeur d'une saison 2.