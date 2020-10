L'étoffe des héros, Away, For All Mankind... 7 séries qui nous emmènent dans l'espace

For All Mankind

En même temps que The Morning Show lors de son lancement en novembre 2019, Apple TV+ mettait en ligne For All Mankind, série produite par Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica) avec Joel Kinnaman. La série n'est pas inspirée d'une histoire vraie mais est en réalité une uchronie, c'est-à-dire une oeuvre qui réinvente l'Histoire. En pleine Guerre Froide, les Américains découvrent avec stupeur que l'Union Soviétique a été la première à poser le pied sur la Lune. La course à l'espace prend une tournure dangereuse tandis que les deux pays entrent en concurrence. Les Etats-Unis vont alors lancer un programme pour entraîner des femmes et espérer battre enfin leurs rivaux. For All Mankind mêle personnages inédits et véritables figures historiques tout en prenant déjà de l'avance sur la réalité de la conquête spatiale.

Disponible sur Apple TV+.