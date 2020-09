Away : une saison 2 prévue ? Hilary Swank et la showrunner répondent

Hilary Swank aimerait beaucoup tourner une saison 2

La nouvelle série de Netflix a été inspirée d'une histoire vraie d'astronautes américains. Away (dispo sur Netflix depuis ce 4 septembre 2020) montre à la fois le côté passionnant et dangereux des personnes qui vont dans l'espace et la solitude et l'inquiétude qui peut s'emparer d'eux lorsqu'ils sont en mission, loin de leurs proches. Y aura-t-il une saison 2 de ce nouveau show ? Hilary Swank qui incarne Emma Green, l'héroïne d'Away, a répondu à Télé Loisirs qu'elle aimerait énormément tourner une deuxième saison.

"Oh oui ! Mais oui. J'adorerais ça" s'est exclamée Hilary Swank, "J'adore les gens avec qui j'ai travaillé, que ce soit les acteurs ou les créateurs, et toute cette expérience acquise durant le tournage de la première saison. J'aimerais beaucoup retravailler avec eux !". Et si vous n'avez pas encore maté la saison 1 de la série Netflix, vous pouvez toujours découvrir la bande-annonce avec Hilary Swank envoyée sur Mars.

La showrunner prête pour une possible suite, elle donne des détails sur ce qu'elle imagine déjà

Alors que l'actrice principale se dit excitée à l'idée d'une saison 2 d'Away, la production et les scénaristes sont-ils prêts à concevoir cette possible saison 2 ? La showrunner Jessica Goldberg a en tout cas assuré à Inverse avoir déjà plusieurs idées si besoin. Si une saison 2 est signée, elle a envie de montrer si oui ou non il y a de la vie sur Mars. "Quand je dis vie, je veux dire comme un micro-organisme" a-t-elle précisé, "Je ne parle pas d'un extraterrestre, la série n'ira jamais dans ce sens".

Jessica Goldberg voudrait aussi parler du riche homme d'affaires Elon Musk qui multiplie les projets dans l'espace avec sa société Space X. "Je pense que c'est une histoire qui est super importante" a-t-elle indiqué, "Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire sans l'argent du secteur privé, et je pense qu'il serait formidable d'aborder cette histoire". Elle a ajouté qu'ils ont "beaucoup discuté" de cette idée pour une éventuelle saison 2, "ce serait une partie de ce que nous continuons à explorer".

Mais la showrunner a aussi souligné que la famille composée d'Emma (Hilary Swank), Matt (Josh Charles) et Lex (Talitha Bateman) sera aussi au coeur de l'intrigue si il y a une saison 2. "D'une manière ou d'une autre, cette famille a réussi à rester très attachée les uns aux autres lors de la première saison", "mais cela fait 14 mois sur Mars et ensuite 8 mois en arrière. Toutes ces questions semblent donc si passionnantes". Au final, "on a l'impression qu'il y a une super saison 2" a-t-elle donc conclu.