Déconfinement : en soutenant Trump, Elon Musk se fait lyncher, y compris par ses propres fans

Déconfinement : Elon Musk du côté de Donald Trump, il perd de nombreux fans sur Twitter

Serait-ce le signe de la fin du monde ? En plus de la pandémie, voilà qu'Elon Musk soutient Donald Trump. Sur Twitter, il a appelé à "libérer les Etats-Unis", comme l'a fait le président des Etats-Unis. Ce qu'il entend par là ? Un déconfinement immédiat. Pourquoi ? Pour que ses nombreuses entreprises (Tesla en tête) reprennent leurs activités et qu'il ne perde plus d'argent à cause du coronavirus. En montrant qu'il préférait son porte-monnaie à ses employés, le PDG s'est fait lyncher sur Twitter, y compris par ses propres fans.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Plusieurs fans ont d'abord pensé à une blague dite sur le ton de l'ironie. Sauf qu'avant ce fameux tweet, Elon Musk avait reposté des articles en faveur du déconfinement. "Redonnez aux gens leur liberté" avait-il même ajouté dans un message, avant de répondre "Bravo le Texas" à un article qui a titré que "les restaurants, les petits commerçants et les autres entreprises peuvent rouvrir vendredi". Est-ce que le riche homme d'affaires aurait perdu la tête comme Kanye West (qui a l'habitude des tweets délirants et pro Trump) ?

Give people their freedom back! https://t.co/iG8OYGaVZ0 — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Les twittos sont nombreux à être déçus La majorité des twittos s'est montrée soit triste, soit en colère, soit un peu des deux après ces tweets d'Elon Musk. Certains se sont même demandés s'il n'avait pas été piraté. Mais non, ce serait bien celui qui est la 31ème personne la plus riche au monde qui aurait écrit ces messages. Pourquoi ? Parce que malgré ses qualités, il reste avant tout un boss qui ne veut plus voir son chiffre d'affaires descendre en flèche à cause de la pandémie du Covid-19. Il avait même prévu de rouvrir les usines de Tesla cette semaine, avant de devoir annuler ce lundi 27 avril 20520, suite aux directives sanitaires. Elon Musk se range ainsi du côté des nombreux Américains d'extrême droite et/ou complotistes qui, depuis plusieurs semaines, soutiennent Donald Trump en ne respectant plus le confinement. Certains vont même jusqu'à empêcher le personnel soignant de travailler correctement dans les hôpitaux, en plus de manifester en se collant les uns sur les autres. En découvrant qu'Elon Musk privilégiait l'argent à la santé, de nombreux (anciens) fans ont tweeté leur grande déception.

Il est donc temps de dfinitivement faire le deuil de ma fanboyitude pour Elon Musk https://t.co/yYsfbu3dUv — Keyser Jos (@NKodej) April 29, 2020

Pas toi Elon putain https://t.co/JZwRiWDKvt — kiwix (@kiwix91) April 29, 2020

Comme quoi, mme des esprits minents comme Elon Musk peuvent sortir les pires conneries... https://t.co/VaTFXwDUGA — Carlito (@carlitoe_) April 29, 2020

Non Elon.... jt'aimais bien mais tu deconne la... https://t.co/Bcvn9Ujxmy — Aguix_ (@Aguix_) April 29, 2020

J'ai un norme respect pour Elon Musk... Mais la il abuse le frrot https://t.co/N6oTqyHmpY — Saitamere (@Saitamere2) April 29, 2020