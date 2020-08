Away : Hilary Swank sur Mars dans la bande-annonce de la série Netflix

Hilary Swank de retour sur Netflix

Après sa performance dans le film I Am Mother, Hilary Swank revient pour un autre projet de science-fiction sur Netflix, cette fois-ci dans une série. Ce show, Away, sera disponible à partir du 4 septembre 2020 sur la plateforme de streaming. La bande-annonce et l'affiche ont été dévoilées et promettent déjà une histoire riche en rebondissements. Dans son communiqué de presse, Netflix promet même "une épopée émouvante et captivante qui rend hommage aux prouesses incroyables dont sont capables les humains, et aux sacrifices personnels que celles-ci requièrent".

Le pitch : Emma Green (Hilary Swank) est une astronaute américaine et ancienne pilote de la Navy. Elle est choisie pour diriger la toute première mission sur Mars, à la tête d'un équipage international. Mais commander une mission aussi captivante que dangereuse pourra se révéler compliqué, surtout avec certains membres de l'équipage. Et surtout quand les astronautes doivent aussi gérer l'éloignement de leurs proches, restés sur Terre. Emma Green laisse ainsi son mari Matt Logan (Josh Charles), ingénieur en chef à la NASA. Ce dernier, en plus d'aider sa femme depuis la planète bleue doit aussi élever seul leur fille Alexis Logan, surnommée Lex (Talitha Bateman), une ado de 15 ans.