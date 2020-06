Mois des fiertés : ces films LGBTQIA+ qui ont changé la société

En 2009, sort aussi Harvey Milk, biopic éponyme du premier homme politique américain ouvertement gay dans les années 1970. Un film signé Gus Vans Sant, dans lequel Sean Penn et James Franco incarnent respectivement Harvey Milk et Scott Smith pour à la fois afficher leur engagement politique et pour la cause LGBT, mais aussi montrer leur histoire d'amour face aux épreuves d'une Amérique en transformation.

Le désir et l'amour gay sur grand écran

Côté européen aussi, les gays sont mis en avant. Dans Querelle de Rainer Werner Fassbinder, sorti en 1982 et adapté de Jean Genet, rien n'est laissé au hasard pour magnifier les personnages. Des phallus disposés un peu partout, un bordel et des couleurs orangées rappelant celle d'un coucher de soleil. Comme le rappellent Les Inrocks, le réalisateur explique dans les remarques préliminaires du film : "Seul celui qui est vraiment identique à lui-même n'a plus besoin d'avoir peur de la peur. Et seul celui qui n'a pas peur peut aimer sans juger, le but suprême de tout effort humain : vivre sa vie". Des mots directement adressés à celles et ceux qui osent encore empêcher deux hommes de s'aimer.

En 1997, l'Asie aussi essaye de lutter contre les discriminations LGBT. Le célèbre Wong Kar-Wai Ho dévoile son Happy Together. Une romance entre Po-wing et Lai Yiu-fai, deux hommes de Hong-Kong qui partent en Amérique du Sud. Un voyage extérieur mais aussi intérieur, durant lequel ils s'aiment, se déchirent, se quittent et se retrouvent.