Out sur Disney+ met en scène le premier héros gay de Pixar et il était temps !

Côté film d'animation, ce n'est pas mieux. En février dernier, Pixar annonçait son premier personnage ouvertement LGBT dans En avant, sorti en salles avant le confinement. Là encore, le personnage en question, une agent de police lesbienne doublée par Lena Waithe, ne faisait une apparition que de quelques secondes. Le film avait été censuré dans plusieurs pays de Moyen-Orient comme le Qatar ou bien l'Arabie Saoudite à cause de cette scène.

La plateforme Disney+ n'est pas non plus à l'abri des controverses. En février, on apprenait que la série Love, Victor, spin-off du film Love, Simon, ne serait finalement pas disponible sur la plateforme car la série, qui met en avant un adolescent gay, aurait été considérée "pas assez familial" pour Disney+.

Greg, le premier héros ouvertement gay d'un film Pixar

Et si les choses étaient sur le point de changer ? Out est en tout cas un pas en avant pour le studio. Steven Clay Hunter a écrit et réalisé ce court-métrage d'animation inspiré de sa vie. Animateur depuis les années 90 (il a travaillé sur Wall-E, Toy Story 4 ou encore Le Monde de Némo), il déroule dans les 9 minutes que dure l'histoire le coming-out de Greg. En couple avec Manuel, Greg n'a fait son coming-out auprès de ses parents qui souffrent de la distance qu'il a mis entre eux en ne voulant pas leur annoncer la vérité. Alors qu'il est sur le point de déménager avec son amoureux, Greg se retrouve subitement dans la peau... de son chien Jim. Une expérience qui le pousse à ne plus dissimuler sa sexualité auprès de ses proches. Une histoire remplie d'humour et d'émotion qui pourrait bien faire pleurer les grands et informer les plus jeunes.

Un court-métrage en tout cas bien accueilli par les abonnés de la plateforme qui saluent la qualité des dessins mais aussi de l'histoire :