Il y a 20 ans, Dawson diffusait le premier baiser entre deux hommes dans une série américaine

Et pour cause : les deux hommes s'inspirent de leur expérience personnelle pour construire le personnage. Son coming-out par exemple, dans l'épisode 14. Jack y est forcé de lire à voix haute en cours d'anglais un poème qui laisse entendre qu'il a des sentiments pour un autre garçon. "Cette scène est basée sur une chose qui est arrivée à Greg quand il était au lycée." L'inoubliable scène du coming-out de Jack à son père est aussi importante pour l'équipe du show. "Quand elle a été diffusée, c'était très important pour moi car c'était la première fois que j'écrivais ce côté de moi et exprimais mes sentiments et émotions sur le fait d'avoir grandi dans une petite ville où j'avais peur d'être honnête à propos de moi et de dire aux gens qui j'étais" s'est souvenu Kevin Williamson auprès de The Hollywood Reporter.

Un baiser entré dans l'Histoire

L'intrigue autour de Jack et de la découverte de sa sexualité arrive à son paroxysme dans le final de la saison 3 intitulé Mariés à tout prix ou True Love en anglais. Jack y embrasse Ethan (joué par Adam Kaufman). Un baiser qui ne dure que quelques secondes mais qui est le tout premier baiser partagé entre deux hommes à la télévision américaine. Il ne s'agit pas du tout premier baiser gay puisque 9 ans plus tôt, en 1991, deux personnages féminins de la série La Loi de Los Angeles s'embrassaient devant les caméras. Mais ce baiser vu dans Dawson, à une heure de grande écoute et qui plus est dans un épisode de fin de saison, marque l'Histoire, même si Jack et Ethan, eux, n'auront pas leur happy-end.