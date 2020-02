P.S. I Love You : bientôt une suite au cinéma pour la cultissime comédie romantique

P.S. I Love You de retour

Ce n'est pas encore la Saint-Valentin, mais on a déjà trouvé le cadeau parfait pour tous les romantiques de ce monde. Variety vient de l'annoncer, le long-métrage P.S. I Love You "va enfin avoir le droit à une suite". Une révélation qui fera le bonheur des fans du film de 2008, d'autant plus que ce nouvel épisode devrait être toujours porté par Hilary Swank dans le rôle d'Holly Kennedy.

Adaptée de Postscript, le livre de Cecelia Ahern [l'autrice de P.S. I Love You] publié en 2019, cette nouvelle histoire se déroulera en effet 7 ans après la mort de son mari, quand Holly sera contactée par sa soeur afin qu'elle participe à son podcast pour y raconter... l'incroyable histoire de ses lettres.

Une suite très spéciale

Or, si l'on en croit le résumé du livre, la révélation publique de son histoire va embarquer Holly dans une aventure aussi étrange qu'émouvante. Contactée par "un groupe inspiré des lettres de Gerry, qui s'appelle 'le P.S. I Love You Club'", la veuve va "replonger dans un monde qu'elle avait tenté de laisser derrière elle".

Ainsi, "chacune des personnes va lui demander de l'aide afin de réussir à laisser une véritable marque de passage et d'amour à l'attention de ses proches", ce qui "menacera de détruire la paix intérieure qu'elle croyait avoir trouvée". De fait, ces différentes rencontres et histoires vont la voir "se demander si embrasser le futur signifie trahir son passé, et ce que cela signifie d'aimer quelqu'un pour toujours".

Bref, ça sent clairement l'histoire parfaite pour nous faire pleurer et nous rappeler que l'amour est toujours plus fort que tout.