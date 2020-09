Away : une histoire vraie a inspiré la série Netflix avec Hilary Swank

L'histoire d'Away a été inspirée par de vrais astronautes

Alors que la NASA a découvert une autre planète de la taille de la Terre en janvier 2020, c'est une autre histoire vraie d'un astronaute de la NASA qui a inspiré Away. Dans la nouvelle série Netflix, Hilary Swank campe Emma Green, une astronaute qui part loin de sa famille pour une mission sur Mars. Sauf que juste avant son départ pour la planète rouge, son mari Matt Logan (incarné par Josh Charles) a de graves problèmes de santé. Andrew Hinderaker, créateur du show, a confié à CBR s'être inspiré de l'histoire vraie de Gabby Giffords, Mark Kelly et Scott Kelly pour le synopsis.

Pour rappel, en 2011, la femme politique américaine Gaby Giffords a été blessée gravement lors d'une fusillade à Tucson. Une balle a traversé la tête de la parlementaire démocrate, qui a été plongée dans le coma et opérée. Depuis cet attentat, celle qui était à la Chambre des représentants des États-Unis est handicapée, paralysée du bras droit, avec un champ visuel très limité. Son mari Mark Kelly, astronaute à la NASA, a dû aller dans l'espace quelques mois après cette tragédie. Et son beau-frère Scott Kelly (aussi astronaute à la NASA comme son frère jumeau) était déjà en mission, loin de ses proches en plein pendant cette période difficile.

"Le projet (la série Away qui sera dispo sur Netflix, ndlr) a commencé lorsque Matt Reeves et Jason Katims m'ont apporté ce magnifique article d'Esquire écrit par Chris Jones qui s'appelait Away et qui portait sur la mission de 6 mois de Scott Kelly à bord de la Station spatiale internationale. Pendant cette période, il était à bord de la station lorsque sa belle-soeur Gabby Giffords a été abattue" a ainsi expliqué Andrew Hinderaker, "L'article parle vraiment de ce qu'il a ressenti, d'être loin de sa famille quand ils avaient le plus besoin de lui. Pour moi, c'était incroyablement poignant".

"C'est sur ce sentiment que je voulais écrire"

Le créateur de cette nouvelle série Netflix avait donc envie de montrer la difficulté de devoir laisser ses proches qui vivent une terrible épreuve. "Comme je l'ai dit à Matt et Jason, avec ma partenaire Eileen, nous sommes ensemble depuis 15 ans et elle vit avec une maladie progressive et plutôt terrible, qui a été diagnostiquée alors que j'étais en déplacement pour la première d'une pièce à Chicago" a-t-il "Donc le sentiment de ce qui était décrit dans cet article, de ce que Scott a ressenti à un moment donné, c'est que vous faites exactement ce que vous êtes censé faire, et puis cette nouvelle arrive où la vie de quelqu'un que vous aimez a été bouleversée et votre vie est bouleversée, et tout ce que vous voulez c'est être chez vous".

C'est d'ailleurs bien ce que montre la bande-annonce d'Away avec Hilary Swank, impuissante et devant faire son travail et quitter la Terre, sa fille et son mari alors qu'il traverse un moment compliqué. "C'est donc sur ce sentiment que je voulais écrire, car le diagnostic d'Eileen n'a été posé que quelques mois avant que Jason et Matt ne m'apportent l'article. C'est quelque chose que je voulais explorer et j'ai eu l'impression d'avoir l'occasion d'écrire un article sur Eileen, à bien des égards" a-t-il ajouté, "C'était vraiment le fondement de la série, et bien sûr, l'événement qui se produit dans notre tout premier épisode, quand Hilary Swank se prépare à partir pour Mars et qu'il y a une crise médicale qui touche son mari et qui bouleverse la vie de sa famille et de sa fille".