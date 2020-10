The Society saison 2, Glow saison 4... les séries annulées à cause du coronavirus

Evel

A cause du coronavirus, d'autres séries ont carrément été abandonnées dans l'oeuf, avant même de voir le jour. C'est le cas d'Evel, produite par Milo Ventimiglia (This Is Us), qui devait également y tenir le rôle principal, celui du célèbre cascadeur Evel Knievel alors qu'il se prépare pour son saut historique au-dessus du Snake River Canyon en 1974. La chaîne câblée USA Network a en effet décidé de ne pas lancer la production en raisons de coûts financiers, mais aussi de problèmes de casting à cause du retard.

Cortes

Amazon Prime Video n'est pas non plus épargné : sa série Cortes a elle aussi été annulée, seulement deux semaines après le début du tournage à Mexico. "Dans le climat actuel, il n'y a malheureusement aucune possibilité pour nous, dans un futur proche, de bâtir le projet à l'échelle que nous en rêvions et que cette histoire mérite", ont annoncé Amazon Studios et Amblin Television dans un communiqué. Une déception pour Steven Spielberg, alors que cette mini série de 4h centrée sur la rencontre entre l'empereur aztèque Moctezuma et le légendaire conquistador espagnol Cortés (qui devait être incarné par Javier Bardem) était l'un de ses vieux projets...

La fin d'Empire

Autre cas de figure : les séries qui n'auront jamais de fin à cause du coronavirus. C'est le cas d'Empire, série portée par Taraji P. Henson et Terrence Howard, qui s'arrête à l'épisode 18 de la saison 6. Et pour cause, l'épidémie a empêché l'équipe de tourner les deux épisodes restants... Le dernier épisode diffusé le 21 avril dernier aux USA n'était donc pas la véritable conclusion imaginée par les créateurs. Et la chaîne américaine ne semble pas prête à accorder à la série un autre créneau plus tard dans l'année afin de diffuser les épisodes 19 et 20 - à l'inverse de ce qu'on faitla CW avec Supernatural ou AMC avec The Walking Dead...