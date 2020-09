Supernatural saison 15 : la fin de la série modifiée à cause du Covid-19 ? Le créateur répond

Le 19 novembre 2020, une page de la télévision se tournera sous nos yeux avec la diffusion du tout dernier épisode de Supernatural au terme de sa saison 15 sur la CW aux USA. Un rendez-vous très attendu des fans puisque celui-ci devait initialement avoir lieu au printemps dernier, mais avait finalement été repoussé à cet automne, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui avait mis fin prématurément au tournage.

Un final toujours aussi fort malgré le Covid

A ce sujet, Andrew Dabb (le showrunner) l'a promis à TVLine, si le tournage - qui s'est terminé la semaine passée, a mis du temps à reprendre et que les conditions sanitaires sur les plateaux ont logiquement apporté quelques changements sur la façon de tourner/produire, le plan initial concernant la conclusion de cette histoire a été préservé, "On a fait exactement tout ce que nous voulions faire, que ce soit d'un point de vue des personnages, de l'intrigue ou de la mythologie".

Aussi, malgré quelques évolutions improvisées afin de garantir ce tournage, "Dans certains cas, on a dû simplifier le chemin pour nous amener au bout", Andrew Dabb a tenu à rassurer les fans : la fin de la série sera à la hauteur des attentes et promesses, et n'a absolument rien perdu en qualité, "l'histoire reste la même. Certaines scènes peuvent fonctionner différemment, comme le fait qu'il y a peut-être moins de grands méchants à l'écran par instant à cause des restrictions liées au Covid, mais pour tout le reste, rien n'est fondamentalement différent !" Ouf !

Concernant les changements en question qui ont été apportés, le showrunner n'a rien caché. "Nous avions un truc énorme, super extravagant qui était prévu pour le dernier épisode, mais c'était devenu infaisable", a-t-il ainsi confessé, "Mais on a trouvé une alternative nous permettant d'arriver au même niveau, que ce soit dans l'intrigue et dans l'émotion souhaitée, et ça fonctionne très bien. Tout est une question d'adaptabilité. On a dû réécrire parfois, mais rien n'a changé concernant notre destination".

On a hâte de découvrir le résultat final et dans le même temps, on n'est pas très pressé à l'idée de dire au revoir à Supernatural...