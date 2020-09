Supernatural saison 15 : Jared Padalecki et Jensen Ackles ont pleuré en lisant la fin de la série

Dans quelques semaines, une immense page de la télévision se tournera aux USA. Après 15 belles saisons riches en rebondissements et moments épiques, la série Supernatural fera ses adieux aux fans sur la CW. Un moment redouté par de nombreux téléspectateurs, qui devrait nous faire passer par toutes les émotions. Jensen Ackles - l'interprète de Dean, l'a en effet confié à Digital Spy, il a lui-même été surpris par le travail des auteurs sur cette fin.

Des acteurs émus par la fin

"Quand j'ai lu les deux derniers épisodes, ça été très émouvant. L'un était celui qui terminait la saison et l'autre celui qui terminait la série. C'était intense." Et pour bien nous faire comprendre à quel point son ressenti est important et inédit ici, le comédien a tenu à mettre en perspective sa façon de bosser habituelle.

"J'ai lu 327 épisodes de Supernatural et il y a peu de scénarios qui m'ont vraiment eu par les émotions. Et ça c'est parce que je ne les lis jamais avec cette perspective. Quand je lis un scénario, je pense 'Okay, comment agit Dean dans dans cette scène ou comment vit-il cette émotion ou cette relation ?' Je lis le scénario d'un point de vue pratique. Mais là, avec ces deux derniers scripts, j'ai été pris d'une émotion immense rien qu'en les lisant."

Autant dire que si Jensen Ackles a été à ce point touché au moment de la lecture, on peut déjà s'attendre à un résultat puissant au moment de la diffusion. Il l'a d'ailleurs ajouté, "Je vais devoir creuser très profondément quand nous tournerons la fin. Je vais devoir jouer Dean de façon normale et enfouir toutes ces émotions."

Une conclusion à la hauteur de l'histoire

Et bien évidemment, cette émotion est partagée par Jared Padalecki, son compère de toujours. Egalement au micro de Digital Spy, l'interprète de Sam a lui aussi confessé ne pas avoir été laissé indifférent par la fin de cette histoire, "C'était triste de lire ces derniers scénarios. Pas parce que j'ai été attristé par l'histoire, mais parce qu'elle conclut ce qui a été une énorme partie de ma vie. D'une façon ou d'une autre, mettre ces personnages au lit, mettre Sam au lit, ça va être très difficile."

L'acteur l'a précisé avec fébrilité, "Je considère Sam Winchester comme un ami. Donc l'idée de devoir lui dire au revoir, qu'importe la façon ou la forme, qu'il soit en vie ou mort ou un truc entre, ça s'annonce dur." On ne sait pas pour vous, mais on vient déjà d'entamer notre stock de mouchoirs... Ces prochaines semaines s'annoncent très difficiles.

Le point positif malgré tout, c'est qu'entre deux crises de larmes devant notre écran, on devrait surtout kiffer ce qui nous sera proposé. Jared Padalecki a tenu à le rappeler, l'émotion ressentie par les deux acteurs durant la lecture a principalement été causée par la perfection des scénarios, "Je ne pourrais pas être plus heureux de la fin. J'ai le sentiment qu'elle rend vraiment justice aux personnages. Ça rend justice à leur aventure. A mon sens, elle coche toutes les cases et relie tous les points."