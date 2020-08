Supernatural saison 15 : catastrophes et émotion dans la bande-annonce des derniers épisodes

Toutes les bonnes choses ont une fin, et malheureusement pour les fans de Supernatural c'est la série qui nous le rappellera prochainement. Le 8 octobre, la CW débutera la diffusion des 7 derniers épisodes de la saison 15 qui seront également les derniers de la série. Une fin qui promet de nous marquer (c'est ce que vient de teaser Jared Padalecki sur Twitter), mais également de nous en mettre plein les yeux.

Des ultimes épisodes mémorables

On peut le découvrir dans une première bande-annonce, ces ultimes épisodes nous offriront en effet du très grand spectacle à la fois épique et émotionnel. Tandis que nos frères préférés devront une nouvelle fois lutter contre des forces obscures très spéciales, on peut dans le même temps s'attendre à des scènes capables de nous faire frissonner comme jamais, "Durant toute ma vie, tu m'as toujours protégé. C'est la seule chose dont j'ai toujours su qu'elle était vraie".

Mais rassurez-vous, malgré une ambiance de fin de parcours à la fois morose et nostalgique, on aura évidemment toujours le droit à une dose d'humour WTF comme sait si bien le faire Supernatural, en témoigne déjà cette scène improbable et culte avec un Dean habillé d'un superbe pyjama rose.

Enfin, pour la petite anecdote, la conclusion de la série sera accompagnée d'un joli cadeau. Le 19 novembre prochain, en plus de la diffusion du dernier épisode, la CW proposera Supernatural : The Long Road Home, une rétrospective d'une heure agrémentée d'images de tournage, d'interviews... De quoi tourner la page de la plus belle des façons.