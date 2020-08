Supernatural saison 15 : la date de reprise de la diffusion dévoilée

La pandémie de coronavirus a perturbé plus d'une série. Si certaines ont vu la suppression d'épisodes comme Riverdale ou Grey's Anatomy, d'autres ont connu un destin plus triste : FOX a décidé de supprimer les deux derniers épisodes d'Empire, censés marquer la fin de la série. Heureusement, les frères Winchester, eux, ont auront bien droit à une fin : en mai, la CW qui diffuse Supernatural aux Etats-Unis a annoncé que les sept derniers épisodes seraient bien tournés et diffusés plus tard dans l'année. Un soulagement pour les fans du show qui dure depuis 15 saisons.

La date de diffusion de la suite - et fin - de Supernatural

Sortez vos agendas, c'est en octobre que Supernatural revient sur les petits écrans pour ses sept derniers épisodes. L'épisode 14 sera diffusé le 8 octobre prochain sur la chaîne américaine CW et marquera le début de la fin de la série racontant l'histoire de Dean (Jensen Ackles) et Sam (Jared Padalecki) Winchester. Le tout dernier épisode de la série est programmé pour le 19 novembre prochain et sera précédé d'une rétrospective revenant sur le succès du show présent à l'antenne depuis 2005.

Des ajustements sur le tournage

Après avoir été interrompu en mars, le tournage de la saison 15 de Supernatural doit reprendre ce mardi 18 août à Vancouver au Canada selon le site spécialisé Deadline. Jensen Ackles s'est récemment confié sur le tournage à venir et indiqué que la production va s'adapter à la pandémie. "Il y a eu des ajustements au niveau des scripts que nous devions tourner en mars et que nous tournons maintenant. Nous avons dû nous adapter à la pandémie" avait-il confié. Une chose est sûre : la fin des aventures des frères Winchester s'annonce très émouvante.