Supernatural saison 15 : la vraie fin sera tournée, mais pas de diffusion avant plusieurs mois

Face à la crise sanitaire actuelle liée à l'épidémie de Covid-19, l'équipe de Supernatural n'a pas eu le temps de tourner et produire l'intégralité des épisodes de la saison 15, qui a été annoncée comme la dernière de la série. De fait, sur les 20 épisodes qui sont censés la composer, seuls 18 ont pour l'instant été mis en boîte et seuls 13 ont pu être diffusés.

La fin de la série sera tournée

Cependant, rassurez-vous, la CW - chaîne qui diffuse la fiction portée par Jared Padalecki et Jensen Ackles aux USA, n'a aucunement l'intention de priver les fans de la conclusion imaginée par les créateurs. A l'occasion d'une conférence de presse, Mark Pedowitz - le président de la CW, a rappelé, "Tout le monde veut terminer ces 15 années de la meilleure des façons. Il est donc important que ces 2 épisodes restants soient faits de la façon dont ils ont été pensés."

Autrement dit, même si la pandémie venait à s'éterniser, la CW serait "prête à attendre. On est attaché à l'idée d'une vraie fin". Et bien évidemment, c'est également le cas des acteurs qui, malgré d'autres projets déjà signés, n'ont visiblement pas l'intention d'abandonner la série, "Jared et Jensen reviendront dès qu'ils en auront la possibilité afin de tourner ces 2 épisodes".

Pas de retour avant l'automne ?

Mais du coup, à quel moment peut-on espérer découvrir la fin de Supernatural ? A l'heure actuelle, aucune date précise n'est encore connue. Si la chaîne n'est pas à cours de contenu, "Nous avons déjà 5 épisodes sur 7 de prêts", elle ne veut pas diffuser ça sur différentes périodes et souhaite donc attendre le tournage du final pour dévoiler ça d'une traite, "On espère qu'ils pourront tourner ça aux alentours de la fin de l'été, début de l'automne".

Et quand on sait que la CW a déjà dévoilé sa grille de programmes pour 2021 et que la fiction des frères Winchester n'y est pas représentée, on peut donc espérer une diffusion des 7 derniers épisodes entre l'automne et le début de l'hiver prochain.