Glow saison 4 : Netflix annule la série à cause du Covid-19

C'est terminé pour Glow

2020 et l'épidémie de Covid-19 ont encore une fois fait des dégâts du côté du catalogue de Netflix. Cela vient d'être officialisé par les membres du casting, Glow - la comédie de catch féminin portée par Alison Brie, n'aura finalement pas le droit à une saison 4.

Une véritable surprise étant donné qu'une suite était en production depuis l'été 2019 et que le tournage avait déjà débuté avant d'être mis en pause en mars dernier, mais une situation également logique. Pour une série qui mettait en scène de nombreux moments de corps à corps entre ses acteurs/actrices et qui obligeait l'équipe technique à travailler au plus près du casting, les conditions de sécurité sanitaires étaient évidemment impossibles à respecter sur les plateaux en pleine épidémie.

Surtout, Netflix - qui a déjà perdu beaucoup d'argent depuis l'apparition du virus, ne pouvait pas se permettre un nouveau risque financier en gardant la production à l'arrêt jusqu'à la création potentielle d'un vaccin.

Les créatrices attristées par cette décision

Cependant, si cette annulation peut donc faire sens, elle n'en reste pas moins difficile à digérer pour Carly Mensch et Liz Flahive. Dans un communiqué, les deux créatrices de Glow n'ont pas caché leur déception à l'idée de ne pas pouvoir conclure leur histoire.

"Le Covid a visiblement également tué notre série. Netflix a décidé de ne pas terminer le tournage de la dernière saison de Glow. Nous avions obtenu la liberté créative de donner vie à une comédie complexe centrée sur des femmes et leurs histoires. Autour du catch. Et c'est désormais parti" a notamment déclaré le duo, avant d'ajouter tristement, "Il y a énormément de choses merdiques qui se déroulent dans le monde actuellement qui sont bien plus énormes/importantes que ça. Mais ça fait quand même chi*er de ne plus pouvoir voir ces 15 femmes ensemble à l'écran."

Qui sait, peut-être que le jour où le Covid-19 aura disparu, Netflix organisera une réunion afin de boucler dignement Glow... On croise les doigts.