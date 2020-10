The Walking Dead saison 10 : un dernier épisode inutile et décevant

Plus de prises de risques

Heureusement que la saison 11 de The Walking Dead sera la dernière car ce final de la saison 10 nous a une nouvelle fois rappelé que les créateurs n'ont plus rien à raconter. Là où l'on pouvait trembler pour nos personnages préférés à la moindre séquence il y a encore quelques années, on n'a pas vibré une seule fois avec eux ici. Les scénaristes semblent avoir tellement peur de perdre encore des téléspectateurs en cours de route qu'ils n'arrivent plus à prendre le moindre risque. De fait, on savait à l'avance comment tout allait se terminer et on s'est fortement ennuyé. Alors certes, on a eu le droit à quelques scènes efficaces, des moments gores sympathiques, mais ce n'était clairement pas suffisant pour maintenir notre excitation.

Sans surprise donc, aucun héros important n'est décédé (il faut croire que les zombies sont moins redoutables qu'avant) et les créateurs ont bâclé l'intrigue des Whisperers avec une fin lourde, clichée et nulle offerte à Beta. On se doutait que ce final ne sauverait pas le reste de l'intrigue concernant les Chuchoteurs, mais cette conclusion a tout de même apporté un sentiment de frustration immense avec un côté "tout ça pour ça". Car non, des zombies qui s'excitent et du sang qui gicle, ce n'est pas assez pour nous passionner. Et ce n'est pas la collaboration sortie de nul part entre Daryl et Negan qui nous fera penser le contraire.

Un simple teasing

Autre grande déception de ce final, même si là aussi on s'en doutait un peu : le retour de Maggie n'a rien apporté d'intéressant. Teasé depuis des mois à base d'interviews et bandes annonces, ce comeback a simplement servi à dire : revenez l'an prochain pour avoir les réponses à vos questions. Alors évidemment, Maggie n'a pas servi à rien (sa présence auprès de Gabriel a notamment pu lui être utile afin de grandir dans son nouveau rôle), mais à part nous faire sentir que son retour a davantage été pensé comme un coup marketing que pour un intérêt scénaristique, tout a été raté. La saison 11 aura le temps de rattraper tout ça, mais à force de se projeter dans le futur plutôt que dans le présent, The Walking Dead nous lasse. On ne regarde pas une série pour ses twists, mais pour le contenu avant ces twists. Autrement, il nous est impossible de vibrer.

Bis repetita

En parlant de lassitude, la fin de l'épisode est le meilleur exemple du manque d'inspiration / d'originalité des auteurs. Plutôt que de penser à faire évoluer les personnages, s'intéresser un peu plus à cet univers et à ce monde, les scénaristes tentent de nous promettre une chose : rien ne changera jamais vraiment, la recette restera la même. Ainsi, après avoir rangé au placard l'intrigue des Whisperers, c'est désormais le groupe de Stephanie qui pourrait jouer les trouble-fêtes. Une situation vue et revue dont on connait déjà la finalité : ça sera la déception.

Pour résumer : cet épisode final de la saison 10 est à l'image de la série depuis quelques années : il n'ose pas, fait dans le classique et le cliché et est à cours d'inspiration. Et ce ne sont pas ses quelques moments de fulgurance qui sauveront le reste. Vivement la fin, la vraie.