The Walking Dead saison 10 : le final va "décrocher la mâchoire des fans" promet le réalisateur

De nombreuses histoires bouclées

Suite à l'épidémie de Coronavirus, les créateurs de The Walking Dead n'ont pas eu le temps de terminer la post-production du dernier épisode de la saison 10, qui a par conséquent vu sa diffusion être reportée à cet été sur AMC (USA) et OCS (France). Cependant, afin de ne pas laisser les fans sans rien à se mettre sous la dent durant ce laps de temps, Greg Nicotero (producteur et réalisateur) a accepté de livrer quelques détails sur ce final lors d'une interview accordée à Fandom.

"Vous voulez terminer ce chapitre [Beta et une horde de zombies encerclaient nos survivants préférés dans l'avant-dernier épisode, ndlr] et débuter le prochain chapitre dans ce même final" a-t-il déclaré, laissant ainsi entendre que l'on devrait avoir le droit à deux intrigues en un seul épisode. Et parmi les personnages qui verront leurs histoires être mises en avant, Nicotero a ajouté, "On s'intéresse à beaucoup de choses concernant Daryl, on s'intéresse à beaucoup de choses concernant Negan, on s'intéresse à beaucoup de choses concernant Beta, mais aussi concernant Carol".

Un final choquant

Greg Nicotero l'a en effet rappelé, l'héroïne incarnée par Lauren Cohan aura un rôle majeur à jouer dans cette fin de saison, "Le retour de Maggie a déjà été annoncé et il nous amène particulièrement bien vers cette saison 11, et c'est une torture pour moi de ne pas être capable de pouvoir en parler". La raison ? Tandis que cet épisode pourrait mettre en scène la mort de nombreux personnages, le producteur a confessé, "Les deux dernières minutes sont... elles vont décrocher la mâchoire des fans. (...) C'est mon épisode préféré de la saison".