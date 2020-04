The Walking Dead saison 10 : le final retardé, un producteur s'exprime

La pandémie de Coronavirus qui touche le monde entier va avoir plus d'une répercussion sur le monde de la télévision. Les tournages ont été mis en pause et ne devraient pas reprendre de sitôt. Les diffusions sont donc forcément impactées et plusieurs séries ont dû raccourcir leur saison en cours comme Grey's Anatomy, Riverdale ou encore The Bold Type. En ce qui concerne The Walking Dead, l'intégralité de la saison 10 était déjà tournée mais les équipes n'avaient pas terminé le travail de post-production, c'est-à-dire le montage ou les effets spéciaux.

Encore deux semaines de travail pour finaliser le final de The Walking Dead

Interrogé par Den of Geek, Greg Nicotero, l'un des producteurs exécutifs de The Walking Dead, a expliqué pourquoi l'épisode 16 n'était pas encore terminé alors que la diffusion devait avoir lieu quelques semaines plus tard. "Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a beaucoup de petits perfectionnements de dernière minute. Nous devons faire de la post-production sur le son, la musique puis vérifier la couleur sur chaque plan de chaque scène" a-t-il confié, sans parler des effets spéciaux.

C'est donc toute cette post-production qui doit être terminée avant d'espérer voir le final de la saison 10 de la série sur notre télé. Comme l'explique Greg Nicotero, cela demandera peut-être deux semaines de travail. "Je ne sais pas quand ça pourra avoir lieu mais je pense qu'une fois que l'équipe pourra retourner travailler, cela sera sûrement, une semaine, une semaine et demi ou deux semaines d'ajustements" a-t-il confié.

Mais cela ne veut pas dire que AMC diffusera l'épisode dans la foulée. Le producteur a confié qu'il ne savait pas encore quand la chaîne sera en mesure de programmer cet ultime épisode. The Walking Dead est en tout cas déjà renouvelée pour une saison 11 et les premières images du final ont été dévoilées.