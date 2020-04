The Walking Dead saison 10 : Maggie de retour dans les premières images de l'épisode 16

Un départ peut cacher un retour dans The Walking Dead. Dans l'épisode 13 dispo sur OCS, on assistait aux adieux de Michonne (Danai Gurira). Mais les fans de la série vont bientôt retrouver un visage bien connu et apprécié : celui de Maggie (Lauren Cohan). C'est dans la saison 9, dans le même épisode que le départ de Rick, que Maggie avait quitté le groupe et la série n'avait pas donné plus d'explications sur sa disparition. En octobre, on apprenait que Lauren Cohan reprendrait son rôle.

Le retour de Maggie se dévoile

Les fans auraient dû assister au grand retour de Maggie dans l'épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead, censé être dispo la semaine prochaine sur OCS. Sauf qu'il faudra finalement patienter encore un peu, l'épisode n'ayant pas pu être finalisé suite à la crise du Coronavirus. Histoire de nous faire patienter, AMC a mis en ligne les premières minutes du grand final qui verra sûrement l'affrontement des Chuchoteurs et des survivants. Alors, comment Maggie va-t-elle revenir ? A la fin de l'extrait à voir dans notre diaporama, on découvre que Gabriel (Seth Gilliam) lui a envoyé une lettre pour lui expliquer la situation... et la mort de ses amis dont Tara, Enid et Jesus. Une lettre dans laquelle il demande son aide pour lutter contre les terribles Chuchoteurs.

Dans une interview donnée à Entertainment Weekly, la showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, a confié que le final devrait en partie révéler ce qu'il s'est passé pour Maggie depuis sa dernière apparition dans la série. "Nous saurons ce qu'il lui est arrivé et ce que cela signifie pour le groupe" a-t-elle confié. Également en vue ? De nouveaux personnages et "le conflit équipe" des survivants contre les Chuchoteurs. Tout un programme !

La date de diffusion de l'épisode 16 n'a pas encore été dévoilée.