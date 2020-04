The Walking Dead saison 10 : ce qu'il faut retenir de l'épisode 15 qui sert de final

La saison 10 de The Walking Dead n'aura pas eu le final qui était attendu. Alors que cette dernière saison devait compter 16 épisodes, elle n'en comptera finalement que 15. En raison de la pandémie liée au coronavirus, l'équipe de post-production n'a pas eu le temps de monter l'épisode 16. C'est donc le dernier épisode de la saison que les fans ont pu découvrir ce lundi 6 avril sur OCS. Intitulé "The Tower", a-t-il tenu les promesses d'Angela Kang, la showrunneuse qui affirmait qu'il il donnerait "l'impression d'une fin épique et magnifique" ? Voilà ce qu'il faut retenir de ce dernier épisode.



Princess, nouveau personnage haut en couleurs

Cet épisode introduit un nouveau personnage, bien connu des comics : Princess (interprétée par Paola Lazaro), la survivante sur laquelle Yumiko, Ezekiel et Eugene sont tombés alors qu'ils étaient en route pour retrouver Stéphanie, membre du Commonwealth avec qui Eugene discute par radio depuis un bon moment. Un personnage haut en couleurs, que l'on apprend un peu mieux à connaître ! De son vrai nom Juanita Sanchez, elle erre seule dans la ville depuis plus d'un an. Alors que les 3 personnages se montrent sceptiques vis-à-vis d'elle, elle tente de les convaincre de sa bienveillance et leur propose de leur montrer la route la plus courte et de les mener vers un garage plein de roues, qui s'avèrent être des vélos. Son but : juste devenir amie avec eux, alors qu'on lui a déjà dit qu'elle était "difficile à aimer"... Yumiko l'invite alors à rejoindre leur groupe.

Beta et les Chuchoteurs prêts à attaquer

Pendant ce temps, Negan s'excuse auprès de Lydia après avoir tué sa mère, Carol s'excuse auprès de Kelly pour la mort de sa soeur et Judith avoue à Daryl avoir parlé à sa mère Michonne, qui prévoit d'aider une personne qu'elle a rencontré, sans mentionner le fait qu'il s'agit de Rick et qu'il est peut-être encore en vie. L'épisode se termine sur un cliffhanger digne d'un vrai season final : après la mort d'Alpha, Beta pète un câble, entend des voix et se fait un masque avec la moitié de la tête d'Alpha. Celui qui refuse de se faire appeler le nouvel Alpha et les Chuchoteurs entendent bien se venger en attaquant les habitants d'Alexandria, qui se trouvent désormais à la "Tower"...