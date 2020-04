The Walking Dead saison 10 : pas de vraie fin, mais un dernier épisode "épique et magnifique"

En raison de l'épidémie liée au coronavirus, l'équipe créative de The Walking Dead n'a pas eu le temps de terminer la post-production du tout dernier épisode de la saison 10. En conséquence, AMC utilisera l'avant-dernier épisode (le 15ème) - attendu ce dimanche 5 avril, comme nouveau final.

Un faux final parfait

Une déception pour les fans, mais pas pour Angela Kang. La showrunneuse l'a confirmé à EW, même si cet épisode n'était pas censé servir de conclusion à la saison, il fera parfaitement l'affaire : "J'aime la façon dont cet épisode 15 se déroule. L'équipe a fait un travail incroyable dessus et il donnera l'impression d'une fin épique et magnifique."

D'après Angela Kang, ce faux final aurait en effet des allures d'un vrai final. Une exagération de sa part pour nous consoler ? Pas du tout. Elle l'a rappelé, "de nombreuses fois, nos avant-derniers épisodes ont été d'aussi gros épisodes que les derniers et c'est le cas ici". De fait, attendez-vous à "de gros enjeux pour tout le monde et du danger pour tous à la fin".

La guerre continue

Bien évidemment, la showrunneuse n'a pas souhaité trop en dire pour ne pas nous gâcher la surprise, mais elle a tout de même dévoilé ceci, "Vous allez voir les personnages se réunir, partager leurs idées et leurs plans pour mettre fin à ce conflit." Oui, mort d'Alpha ou non, disparition de Michonne ou non, la guerre est loin d'être terminée et le prochain épisode devrait une nouvelle fois jouer avec nos nerfs : "Toutes les intrigues vont mener à ce conflit épique maintenant que Beta a repris les commandes des Whisperers".

Et rassurez-vous, la chaîne espère bien proposer l'épisode 16 un peu plus tard durant l'année afin de conclure réellement l'intrigue.