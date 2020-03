The Walking Dead saison 10 : que va apporter Princess, la nouvelle survivante, à la série ?

Une nouvelle héroïne débarque

Avec le départ de Michonne et la récente mort de Alpha au cours de cette saison 10 de The Walking Dead, de la place s'est logiquement formée au centre des intrigues. Une situation rapidement contrôlée par les scénaristes qui ont ainsi profité de l'épisode 14, diffusé ce dimanche 29 mars sur AMC et OCS, pour introduire une toute nouvelle héroïne : Princess incarnée par Paola Lazaro.

Et à l'inverse de tous les survivants rencontrés jusqu'à présent, celle-ci n'a pas du tout envie de passer inaperçue dans un tel monde. Au contraire, elle est plutôt du genre à profiter de la situation pour s'amuser en s'habillant d'une façon chelou et en déguisant les zombies. Un personnage bien connu des fans des comics qui devrait avoir un réel impact dans la série.

Une personnalité qui va tout changer ?

Au détour d'un entretien accordé à Entertainment Weekly, Angela Kang (la showrunneuse) est dans un premier temps revenue sur cette drôle de princesse, "C'est un personnage vraiment très amusant. C'est une personne qui est coincée dans cette ville et qui s'est forgée son propre mode de vie afin de faire face à tout ce qui s'est passé". Autrement dit, Princess devrait apporter un peu de couleur et de légèreté dans ce monde si lourd. Et à l'heure actuelle, ce n'est clairement pas une mauvaise idée.

Puis, la créatrice a confirmé que sa personnalité ne laissera pas tout le monde indifférent au sein du clan de Carol. Après avoir dévoilé, "elle représente évidemment une confrontation étrange pour nos personnages", elle a précisé, "On va en apprendre plus sur elle dans le prochain épisode. Et elle va devenir un important catalyseur lors des événements à venir. (...) J'ai hâte que les gens voient ce qu'elle peut apporter à tout ça dans le futur".

Va-t-elle en aider certains à comprendre qu'il est toujours possible de sourire dans un tel monde ? Que les zombies peuvent-être des partenaires de jeu très amusants ? Que les zombies sont daltoniens et qu'il n'est donc pas obligé de s'habiller de façon déprimante tout le temps ? A suivre...