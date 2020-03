The Walking Dead saison 10 : (SPOILER) mort, son interprète réagit

Une mort attendue...

C'était la petite surprise de l'épisode 12 de la saison 10 de The Walking Dead diffusé ce dimanche 15 mars sur AMC aux USA et disponible en US+24 sur OCS : les scénaristes n'ont pas hésité à tuer Alpha, la leadeuse des Whisperers, qui a vu sa gorge être tranchée par Negan. Une situation qui a pu étonner plus d'un téléspectateur, mais pas Samantha Morton.

Interrogée au sujet de la mort de son personnage, la comédienne a au contraire confié à Insider, "J'ai quasiment toujours su que ça allait arriver. Quand j'ai eu des discussions avec Angela Kang (la showrunneuse) dès mon arrivée, il apparaissait évident que, dans le cas où j'allais jouer Alpha, elle finirait par être décapitée".

... et utile

Par conséquent, à l'inverse de certains comédiens déçus par leur fin dans la série, Samantha Morton a pris la situation avec beaucoup de recul et de professionnalisme : "J'ai fait beaucoup de télévision, mais j'ai fait encore plus de films. Donc quand je fais quelque chose, je ne regarde pas ça en terme de 'il se passe ça dans tel épisode'. Je vois ça plutôt avec une vue d'ensemble. Et puis, quand vous jouez dans The Walking Dead, la série est plus importante que n'importe quel personnage."

Surtout, l'interprète d'Alpha l'a confié avec mystère, la mort de cette grande méchante pourrait être bénéfique pour la suite de l'histoire. Loin d'être rancunière, elle a ainsi dévoilé, "C'est probablement quelque chose de fort pour la série. Vous ne savez pas ce qu'ils ont encore dans leur manche".

L'actrice triste pour Alpha

A noter tout de même que cela n'empêche pas l'actrice d'être légèrement déçue pour son héroïne. Après avoir assuré à EW, "Alpha comprend le geste de Negan, elle n'a pas peur de la mort", Samantha Morton a néanmoins confessé ressentir la peine qu'Alpha a pu elle-même ressentir avant de rendre l'âme, "Le truc triste, c'est qu'à ce moment elle n'a pas pu revoir sa fille. S'il est possible d'être désolé pour elle, c'est pour le fait qu'elle n'a pas pu dire au revoir de la façon dont elle l'aurait souhaitée".

Bon, en même temps, juste avant que Negan ne lui tranche la tête, Alpha s'apprêtait à tuer sa fille. Donc méritait-elle vraiment d'avoir des adieux dignes de ce nom ? Pas sûr...