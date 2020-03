The Walking Dead saison 10 : Judith changée à jamais, ÉNORME mort dans l'épisode 12

Comme promis la semaine passée, on a eu le droit à une grosse bataille dans cet épisode 12 de la saison 10 de The Walking Dead avec l'attaque des Whisperers contre les survivants de Hilltop. Et comme promis également, cette bataille a fait de nombreux dégâts, aussi bien matériel, que physique et mental, notamment du côté de Judith. Rassurez-vous, la fille de Rick n'a pas été tuée. Néanmoins, elle a passé un cap très important qui pourrait la changer à jamais.

Judith changée à jamais

Alors qu'elle pensait affronter un zombie envoyé par les nouveaux ennemis de la série, elle a finalement réalisé que ce qu'elle venait de tuer n'était autre qu'un Whisperer caché sous un masque de walker. Autrement dit, Judith a officiellement tué son premier humain. Un acte d'auto-défense qui devrait la traumatiser un long moment, d'autant plus que ses mésaventures ne se sont pas arrêtées là.

Earl, qui en la protégeant elle et les autres enfants du camp, s'était fait mordre par un zombie, s'est en effet suicidé sous ses yeux avant de la forcer à l'abattre afin d'éviter qu'il ne se transforme. De quoi logiquement briser une nouvelle fois le coeur de la petite fille...

Happy ending ruinée pour Mary

Parmi les autres morts à dénombrer, on peut également citer celle de Mary, l'ex-Gamma des Whisperers. Après avoir eu le droit à sa petite happy ending en retrouvant Adam, son jeune neveu, elle a finalement décidé de se sacrifier pour permettre à Al, Adam et Kelly de fuir, alors même que les Whisperers étaient à leur trousse. Un acte de bravoure récompensé... par la pire situation possible.

Bien décidé à se venger de sa trahison, Beta l'a ainsi poignardée avant de la laisser tranquillement mourir dans son coin afin qu'elle devienne un zombie. Pourquoi ? Pour qu'elle intègre désormais la horde et ne les quitte plus jamais. Un sadisme sans égal de la part du bras droit d'Alpha... Heureusement, quelques instants après sa transformation, Mary a été abattue par Al - bien caché dans la forêt, d'une flèche dans la tête. De quoi lui permettre de reposer en paix et rendre furieux Beta.

Alpha est morte

Pourtant, c'est bien une autre situation qui devrait faire exploser le terrible Whisperer. Car oui, sans véritable surprise, on a appris que Negan avait rejoint le clan des méchants sur ordre de Carol afin... de tuer Alpha. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le personnage de Jeffrey Dean Morgan a réussi. Après avoir fait croire à Alpha que sa fille l'attendait dans une cabane en bois, prête à être sacrifiée, l'ex-ennemi de Rick lui a tout simplement tranché la gorge et l'a décapitée.

De quoi nous offrir une scène plutôt forte entre les deux tyrans de The Walking Dead, faire le bonheur de Carol et nous interroger sur la suite de la série. Beta va-t-il reprendre les rennes ? La paix va-t-elle être déclarée ? Negan, qui semblait attaché à Alpha, va-t-il à nouveau trahir nos survivants préférés ? A suivre...