The Walking Dead saison 10 : le final sera "énorme" et "épique" d'après la showrunneuse

Faut-il regarder les prochains épisodes de la saison 10 de The Walking Dead ? La question mérite d'être posée. Alors que AMC et OCS débuteront la diffusion de la seconde partie ce dimanche 23 février, Angela Kang (la showrunner) ne semble pas avoir grand chose à dire concernant la suite de l'histoire.

Un final épique

Plutôt que de teaser l'épisode 9 à venir ou les suivants, Angela Kang a préféré profiter d'une interview accordée à EW pour parler... du final. Et à en croire ses propos, le dernier épisode de cette saison 10 sera probablement le plus important de l'année pour la série : "Je peux juste vous dire qu'il y a un truc plutôt énorme et un cliffhanger [dans cet épisode]".

Incapable d'en dire plus pour ne pas ruiner la surprise, elle a néanmoins ajouté ensuite : "On a vraiment tenté de donner vie à quelque chose d'épique. (...) J'espère que ça sera excitant [pour les fans]". Doit-on s'attendre à un lien avec les futurs films liés à Rick ? La série va-t-elle rejoindre une grosse étape des comics ? A suivre...

Une évolution importante au fil des épisodes ?

Bon, pour être tout à fait honnête, Angela Kang a bien évidemment assuré qu'il fallait regarder la saison en intégralité afin de tout comprendre : "Pour avoir un avant-goût de la fin, c'est très important de regarder tous les épisodes car plus on se rapproche du final, et plus il y a de choses d'une importance capitale qui se mettent en place".

Cependant, ce que l'on comprend surtout, c'est que ces épisodes ne serviront qu'à une seule chose : poser les bases du final au lieu de développer l'univers et ses personnages. Autrement dit, ce n'est pas encore cette année que The Walking Dead n'aura pas de trous d'air dans son histoire.