The Walking Dead : premières infos sur la trilogie de films avec Rick

Absent de la série The Walking Dead depuis la saison 9, Rick Grimes effectuera bientôt son grand retour dans cet univers à l'occasion d'une trilogie de films. Et Scott M. Gimple - producteur, l'a promis à EW, il s'agira "de vrais films, faits pour le grand écran", et non pas de simples téléfilms diffusés sur AMC ou Netflix façon El Camino de Breaking Bad.

Quel objectif pour les films ?

Mais au fait, à quoi serviront-ils ? Si Scott Gimple souhaite évidemment préserver le mystère - le tournage n'a même pas encore débuté, il a néanmoins dévoilé l'objectif caché à travers la franchise : "On va continuer à raconter l'histoire de Rick et on va en découvrir plus sur le monde à travers cette histoire. Rick sera mis à l'épreuve de façons différentes, même si parfois, tout ce qu'il aura enduré jusque-là apparaîtra comme une préparation pour ça."

De plus, si l'on se fie à ses propos, ces films n'auront pas du tout la même identité que la série originale. Malgré une histoire située dans le même univers, "les enjeux y seront plus grands. (...) C'est un monde bien plus immense que celui dans lequel il opérait avant."

On ne sait pas pour vous, mais on a l'impression que ces films serviront à mettre en place la fin des comics...