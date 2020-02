The Walking Dead saison 10 : les premières minutes de l'épisode 9 dévoilées, Carol en danger

Non, The Walking Dead n'est toujours pas annulée par AMC malgré ses audiences en baisse et les critiques à son encontre. La preuve, la diffusion de la seconde partie de la saison 10 débutera ce dimanche 23 février aux USA et sur OCS en France. Et afin de motiver les fans à revenir devant leurs écrans et les convaincre de se hyper de nouveau pour cette histoire, la chaîne américaine a eu la bonne idée de mettre en ligne les premières minutes de l'épisode 9.

Carol piégée par Alpha

Au programme ? Sans surprise, Carol - aveuglée par sa quête de vengeance, a mené sa petite bande (Daryl, Aaron, Connie, Kelly, Magna, Jerry) dans un piège imaginé par Alpha qui nous laisse craindre le pire. Tandis que les survivants se retrouvent encerclés par une horde de zombies aussi affamés que flippants, la grande méchante de la série en profite pour demander à ses hommes de tout faire "pour qu'ils n'en réchappent pas".

On ne sait pas encore ce que les Whisperers vont tenter, ni si de nouveaux héros vont mourir, mais on est déjà sûr d'une chose : Carol aura un bon gros mal de gorge à la fin. Et pour cause, afin de motiver sa team, elle a la bonne idée de crier de rage et de désespoir devant eux. On a connu mieux comme technique de motivation...