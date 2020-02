The Walking Dead saison 10 : Negan passe chez les Whisperers dans une nouvelle bande-annonce

De la bagarre à venir

On l'avait totalement oublié, mais c'est le 23 février prochain qu'AMC débutera la diffusion de la seconde partie de la saison 10 de The Walking Dead. Et tandis que la série passionne de moins en moins le public, l'équipe créative tente par tous les moyens possibles de rassembler les fans devant la télé.

Ainsi, dans une nouvelle bande-annonce plutôt intrigante, Angela Kang (la showrunner) rappelle, "La première partie de la saison était une approche façon Guerre Froide, la seconde partie est nettement plus chaude", tandis que l'acteur Cooper Andrews (Jerry) déclare : "On n'est plus en train de teaser ce qu'on pourrait faire, on le fait. On veut un affrontement". Autrement dit, attendez-vous à de la bagarre.

Negan chez les Whisperers

Des propos habituels que l'on entend tous les ans - pour un résultat régulièrement décevant, même si les prochains épisodes auront un truc en plus par rapport aux précédents : Negan sera de nouveau du côté des méchants. Comme le confirme l'une des productrices de la série, "Negan est avec les Whisperers maintenant. Et ça peut aller dans toutes les directions !"

De quoi réellement s'attendre à voir le personnage de Jeffrey Dean Morgan trahir Daryl & Cie ? Si le vilain à la batte portera effectivement un masque dégueulasse, son interprète l'assure : "On ne sait pas ce qu'il pense vraiment". Par conséquent, il n'est pas interdit de l'imaginer jouer à l'agent double, prêt à faire tomber les Whisperers de l'intérieur. Et c'est justement ce que devrait craindre Beta, "Il ne lui fait pas confiance. Il a le sentiment de savoir à qui il prête allégeance et à qui il ne le fait pas".

De la bagarre, des tensions, des trahisons (et des zombies), une recette classique pour The Walking Dead.