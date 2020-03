The Walking Dead saison 10 : Michonne a quitté la série, découvrez comment...

Une page de l'histoire de The Walking Dead a été tournée ce dimanche 22 mars sur AMC et OCS. A l'occasion de l'épisode 13 de la saison 10, Danai Gurira - l'interprète de Michonne, a fait ses adieux aux téléspectateurs. Un départ qui était annoncé depuis plusieurs mois et qui ne nous a offert aucune surprise.

Contrairement à d'autres héros cultes de la série, Michonne n'a en effet pas été sacrifiée par les scénaristes afin d'offrir un énième rebondissement. Cette fois-ci, ils ont préféré planter des graines pour le futur, et plus particulièrement la trilogie de films à venir centrée sur Rick.

Rick est vivant !

Oui, durant cet épisode 13, Michonne - qui était à l'origine partie sur une nouvelle terre à la recherche de munitions pour défoncer les Whisperers, est finalement tombée sur une incroyable piste : celle la menant à Rick. Alors que tout le monde s'était fait à l'idée que le personnage d'Andrew Lincoln était mort, la meilleure manieuse de sabre de la télévision a donc réalisé que son ex-compagnon était probablement toujours en vie.

Comment ? En découvrant les célèbres bottes du shérif ET un vieux téléphone portable sur lequel étaient gravés son visage et celui de Judith (toutes les deux d'une façon étrangement actuelle). Aussi, quand Virgil - le seul occupant ultra chelou de l'île (on vous laisse la surprise de la découverte), lui a expliqué que tout cela provenait d'un bateau échoué, sans personne à bord, Michonne a rapidement compris que son instinct sur la survie de Rick était réel et qu'il ne devait pas être très loin d'ici (de façon relative dans un tel monde).

Michonne s'en va

Sans plus attendre, Michonne a alors contacté Judith pour lui faire part de la nouvelle, qui lui a immédiatement donné sa bénédiction pour partir sur les traces de son père. Après lui avoir révélé, "On a eu les Whisperers, Alpha ne peut plus nous faire de mal désormais. On va bien", la soeur de Carl a déclaré, "Et si c'était lui qui avait le plus besoin de toi maintenant ? Et s'il tentait de rentrer à la maison, lui aussi, mais qu'il n'avait aucune aide ?"

Résultat, Michonne a accepté la mission de retrouver Rick et est donc partie vers de nouvelles aventures que l'on ne suivra malheureusement pas à l'écran. Et c'est bien dommage puisque dans les dernières minutes, le personnage de Danai Gurira y faisait la rencontre de nouveaux survivants très intrigants, visiblement à la tête d'un gigantesque troupeau de chevaux. Reste désormais à espérer que la suite de son histoire, comme cela est sous-entendu dans cet épisode, sera racontée dans les prochains films... On croise les doigts.