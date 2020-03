The Walking Dead saison 10 : Michonne à la recherche de Rick dans son dernier épisode

Rendez-vous ce dimanche 22 mars devant AMC et OCS pour découvrir le départ de Danai Gurira de The Walking Dead lors de l'épisode 13 de la saison 10. Et d'après la bande-annonce, Michonne - son personnage, pourrait en profiter pour partir à la recherche de Rick. Attention spoilers.