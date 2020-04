The Bold Type saison 4 : la date de retour annoncée avec un teaser

Si vous avez besoin d'un peu de bonne humeur et de girl power pendant ce confinement, foncez regarder The Bold Type (ou de Celles qui osent en français) sur Amazon Prime Vidéo. Les trois premières saisons sont déjà disponibles. Aux Etats-Unis, c'est la saison 4 qui est actuellement en pause. Si Jane, Kat et Sutton vous manquent, cette annonce des actrices va vous redonner le sourire !

The Bold Type de retour le...

Dans une vidéo où on peut les voir se filmer depuis chez elles, Katie Stevens, Aisha Dee et Meghann Fahy ont annoncé la date de retour de la saison 4 de The Bold Type. Rendez-vous sur Freeform le 11 juin prochain pour découvrir la suite des aventures des trois copines de Scarlet. En plus de cette annonce, on peut aussi voir un court teaser de la suite de la série. Découvrez-le sans attendre dans notre diaporama.

Deux épisodes en moins, ce qui nous attend

Malheureusement, la saison 4 de The Bold Type ne contiendra finalement pas 18 épisodes. Le tournage de la série a été interrompu par la crise du Coronavirus et ne reprendra pas. Résultat ? Comme Grey's Anatomy ou Riverdale, la production a décidé de supprimer plusieurs épisodes. Seuls 16 épisodes ont été tournés et deux épisodes vont donc passer à la trappe.

Attention, spoilers ! Dans la suite des épisodes, Jane va devoir apprendre à vivre avec son nouveau corps suite à sa décision d'avoir recours à une double mastectomie. Maintenant mariée, Sutton va recevoir une "nouvelle choquante" qui va tout changer. Quant à Kat ? Elle devra trouver son chemin après avoir été virée de Scarlet. On a hâte d'y être !