Fear The Walking Dead saison 6 : le combat continue dans la bande-annnonce explosive

La date de diff de Fear the Walking Dead saison 6 dévoilée dans le trailer

Alors que la date de sortie du nouveau spin-off de The Walking Dead, The Walking Dead World Beyond, est repoussée à cause du coronavirus, et que la diff de l'épisode 16 de The Walking Dead saison 10 a été reportée, la saison 6 de Fear the Walking Dead ne semble pour le moment pas subir les conséquences de l'épidémie.

Un premier trailer vient d'ailleurs d'être dévoilé, annonçant ainsi l'arrivée de la nouvelle saison pour cet été ! On y découvre surtout Alicia (Alycia Debnam-Carey), Victor (Colman Domingo), Luciana (Danay García), Althea (Maggie Grace), John (Garret Dillahunt) et June (Jenna Elfman) continuer à se battre pour leur survie contre les zombies, mais aussi contre l'intransigeante Virginia (Colby Minifie).

Morgan mort ?

Virginia s'est d'ailleurs attaquée à Morgan (Lennie James) à la fin de la saison 5 de Fear the Walking Dead, qui n'a pas vraiment convaincu les fans, en lui tirant une balle en pleine poitrine et alors qu'elle était prête à lui en tirer une deuxième dans la tête, son arme s'est bloquée. Une "chance" pour Morgan, mais ça, c'était sans compter l'arrivée d'une horde de zombies.

Alors, l'ancien perso de The Walking Dead a-t-il survécu ou est-il mort mangé par les morts-vivants ? La fin du trailer nous donne un gros indice sur son sort. En attendant la diff de Fear the Walking Dead saison 6 ne comptez pas sur les showrunners pour vous en dire plus sur le sort de Morgan.