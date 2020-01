The Walking Dead World Beyond : la date de sortie du nouveau spin-off dévoilée

Même si les audiences de The Walking Dead ne sont pas au beau fixe, AMC qui diffuse la série aux Etats-Unis continue de miser sur l'univers du show. Après Fear the Walking Dead dont la saison 6 est attendue pour l'été, la chaîne lancera bientôt une deuxième série dérivée qui se veut plus "adolescente". Et pour cause, on y suivra la première génération élevée avec l'apocalypse zombie. Son nom ? The Walking Dead : World Beyond.

Le deuxième spin-off de The Walking Dead arrive le...

Et il ne faudra pas attendre très longtemps pour le découvrir ! AMC l'a annoncé : c'est le dimanche 12 avril, juste après le final de la saison 10 de The Walking Dead, que la chaîne lancera The Walking Dead : World Beyond. La chaîne a profité de cette annonce pour en dévoiler plus sur ce qui nous attend. "Deux soeurs, ainsi que deux de leurs amis, quittent un endroit sûr et confortable pour braver les dangers, connus ou inconnus, vivants et morts-vivants, pour une quête importante. Poursuivis par ceux qui souhaitent les protéger et ceux qui veulent leur faire du mal, cette histoire raconte leur évolution et leur transformation sur un terrain dangereux, mettant en doute tout ce qu'ils savent sur le monde, sur eux-mêmes et sur les autres" peut-on lire dans le résumé officiel. Au casting de la série, on retrouvera Alexa Mansour, Aliyah Royale, Nicolas Cantu, Hal Cumpston ou encore Nico Tortorella et Julia Ormond.

Seulement deux saisons pour la série

En marge de l'annonce de la date de lancement, AMC a en effet précisé que la série ne durerait pas plus de deux saisons. Une façon de ne pas lasser le public et une idée que la chaîne souhaiterait multiplier à l'avenir dans ses séries.