The Walking Dead : la saison 11 sera la dernière de la série, un nouveau spin-off à venir

Est-ce un nouveau signe de fin du monde ? Alors que l'on tente difficilement de faire face à l'épidémie de Covid-19 qui n'épargne personne, AMC a pris une décision qui devrait bouleverser des millions de téléspectateurs : contrairement à ce que l'on imaginait, The Walking Dead n'est pas immortelle et va bientôt prendre fin.

Une fin de série enfin au programme

Vous avez bien lu, la saison 11 de la série - qui entrera bientôt en production et dont la diffusion est prévue à l'automne 2021, sera programmée comme la dernière. Cependant, là où cette situation s'annonce finalement peu surprenante (les comics dont elle est adaptée sont déjà terminés, les audiences sont de plus en plus catastrophiques), cette conclusion se fera heureusement en douceur.

D'après les premières révélations faites par Scott Gimple (producteur exécutif), 24 épisodes inédits - en plus des 6 nouveaux qui composeront la fin de la saison 10, prévus pour début 2021, ont été commandés par la chaîne et seront divisés en deux parties. Aussi, c'est en 2022 que le tout dernier épisode de The Walking Dead sera officiellement diffusé. On a donc encore le temps de voir venir.

Deux spin-off déjà en préparation

Surtout, cet univers si particulier ne sera en réalité pas près de prendre fin. En plus d'une trilogie de films centrée sur Rick, AMC et les producteurs ont également pour ambition de donner vie à un troisième spin-off en 2023. Aucune information n'est encore connue à ce sujet concernant la forme qu'il prendra et l'histoire qu'il traitera, mais on sait déjà que celui-ci sera porté par le duo Daryl / Carol.

Un projet qui ne fait pas tellement rêver sur le papier - malgré notre attachement à ces personnages, on ne voit pas ce qu'ils apporteraient de plus dans cette série dérivée que dans The Walking Dead, mais qui devrait suffisamment faire le bonheur des shippers.

Pour la petite anecdote, un autre projet très particulier serait également dans les cartons. Intitulée Tales of the Walking Dead, cette série décrite comme une fiction d'anthologie devrait être portée par des épisodes uniques centrés sur des nouveaux ou anciens personnages. En gros, les scénaristes auraient 42 minutes pour raconter des histoires inédites situées dans le passé, le futur ou le présent. L'occasion de faire revenir certains survivants comme Carl ou le Gouverneur ? A suivre.

Bref, The Walking Dead va bientôt prendre fin, mais pas trop non plus.