The Walking Dead saison 10 : grosses surprises pour le dernier épisode, pas de saison 11 en 2020,

Gros bouleversements pour The Walking Dead

On sait enfin à quelle date sera diffusé le dernier épisode de la saison 10 de The Walking Dead qui, on le rappelle, avait été mis de côté par AMC ce printemps. Souvenez-vous, si l'épisode en question était tourné, sa post-production avait été bouleversée par l'épidémie de Covid-19 qui avait tout simplement empêché l'équipe créative de soigner les derniers détails. Ainsi, sortez votre agenda et notez : c'est le 4 octobre prochain que cette conclusion sera ENFIN dévoilée.

C'est encore trop loin ? Oui, et comme l'a confié Angela Kang - la showrunneuse de la fiction horrifique, les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Présente au Comic Con virtuel de cette année, la créatrice a tout simplement révélé que la saison 11 de The Walking Dead ne sera pas diffusée cette année mais, au mieux, à l'automne 2021. Et vous vous en doutez, la pandémie actuelle en est la cause principale.

Des épisodes bonus qui interrogent

Seul motif de satisfaction, il ne faudra pas attendre jusque-là pour replonger dans cet univers. Afin de calmer la frustration des fans, AMC et les producteurs ont annoncé ce week end avoir pris l'étonnante décision d'ajouter 6 nouveaux épisodes à la saison 10 qui seront, si tout va bien, diffusés début 2021 aux USA. De fait, l'épisode programmé en octobre prochain ne sera plus vraiment considéré comme le final de cette même saison.

Cependant, il est encore trop tôt pour savoir ce que cela signifiera réellement en terme d'écriture et d'histoire. Après tout, pourquoi considérer ces épisodes comme l'extension de la saison 10 - alors même que sa conclusion a déjà été tournée, et non le début de la saison 11 ? Doit-on s'attendre à de simples bonus à travers une intrigue parallèle ou des flashbacks, ou s'agira-t-il vraiment d'une continuité ? A suivre.