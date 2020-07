The Walking Dead saison 11 : une nouvelle survivante très importante rejoint la série

Le dernier épisode de la saison 10 de The Walking Dead n'a pas encore été diffusé sur AMC aux USA et on ne sait toujours pas quand la saison 11 sera proposée, mais cela n'empêche pas la production de donner des nouvelles concernant l'avenir de la série. Ainsi, cela vient d'être annoncé par Deadline, c'est l'actrice Margot Bingham (vue dans la fiction médicale New Amsterdam) qui aurait rejoint le casting.

Une nouvelle survivante au casting

Son rôle n'a pas encore été officialisé, mais les premières révélations assurent qu'elle se glissera dans la peau de Stephanie. Et si ce nom vous dit quelque chose il n'y a rien de plus normal, il s'agit de la survivante avec laquelle Eugene correspondait par radio lors de la saison 10. Pour l'anecdote, oui, c'était déjà elle qui faisait sa voix à l'époque.

Le point positif derrière cette arrivée, c'est que cela devrait permettre à la série d'explorer un peu plus son univers. Dans les comics, Stephanie sert en effet notamment d'introduction au groupe du Commonwealth, une nouvelle communauté de survivants aux agissements très importants. Aussi, on peut donc espérer voir la saison 11 tourner un nouveau chapitre passionnant de cette histoire et voir The Walking Dead se rapprocher toujours plus des comics après avoir opéré d'étranges détours. Et puis surtout, Eugene pourrait pécho.