The Walking Dead saison 10 : Michonne va-t-elle retrouver Rick dans les films ? Danai Gurira répond

Ce dimanche 22 mars, AMC a diffusé l'épisode 13 de la saison 10 de The Walking Dead, qui marquait le grand départ de Danai Gurira de la série. Or, à la fin de celui-ci, une question était sur toutes les lèvres : doit-on s'attendre à voir Michonne, son héroïne, retrouver Rick dans la future trilogie de films ?

En effet, dans les dernières minutes de l'épisode, Michonne découvrait une piste sur la possible survie du personnage d'Andrew Lincoln et, sur les conseils de Judith, décidait alors de partir sur ses traces avec l'espoir de le récupérer/sauver.

Retrouvailles avec Rick pour Michonne...

Alors, simple petit jeu des scénaristes avec nous ou véritable teasing sur la suite ? Interrogée à ce sujet par TVLine, Danai Gurira n'a fermé aucune porte : "On devra s'y pencher plus tard. Qu'importe l'endroit où Michonne va, elle est déterminée à le trouver. C'est sa mission. Elle a toujours eu cette certitude en elle qu'il était vivant. (...) Elle avait dû la mettre de côté afin de s'occuper de ses proches. Donc voir cette certitude réapparaître..."

Un espoir de retrouvailles avec Rick confirmé par Scott Gimple - le producteur de la franchise, qui a de son côté ajouté à TVGuide, "son histoire n'est pas terminée. (...) Il y a encore plein de choses à faire avec elle". Youpi, enfin une happy ending ? Peut-être, mais pas forcément tout de suite.

... ou bien son propre spin-off ?

Danai Gurira l'a ensuite rappelé à TVLine, Michonne a évolué : "Elle prend les mêmes décisions qu'avec Andrea d'aider les gens, c'est une façon d'étendre son humanité quitte à mettre de côté ses propres aspirations. C'est la femme qu'elle est devenue". Autrement dit, sa rencontre avec les deux nouveaux survivants dans les ultimes secondes de l'épisode 13 pourrait bien donner naissance à un autre projet.

"Je ne suis pas du tout opposée à l'idée d'explorer plus en profondeur l'histoire de Michonne" a assuré l'actrice, interrogée sur un possible film spin-off centré sur elle. "C'est une héroïne que j'aime et qui, je pense, possède de nombreuses dimensions intéressantes".

Et quand on sait qu'AMC et les producteurs de The Walking Dead ne vivent que pour des projets dérivés, on comprend que l'histoire Rick/Michonne pourrait ne pas être une priorité...