The Walking Dead bientôt la fin ? Au contraire, Scott Gimple a des idées pour dépasser les comics

Plus les années passent et moins The Walking Dead est regardée, la faute à des acteurs qui s'en vont régulièrement et des intrigues tirées inutilement en longueur. Pourtant, le désamour du public vis-à-vis de la série d'AMC ne semble pas inquiéter grand monde dans les bureaux.

Pas de danger pour la série

Au contraire, Scott Gimple - superviseur de la licence, a confié à EW : "Il n'y a pas de calendrier [pour une fin]. On continue à avancer. Il y a encore énormément d'histoires à raconter". Là où le comic de Robert Kirkman - à l'origine de la série, a pris fin l'an passé, le producteur voit étrangement dans cette conclusion une porte vers d'autres intrigues.

"Le dernier numéro du comic peut se lire comme un pilot. Il y a une tonne d'autres histoires à raconter" a-t-il ainsi précisé. Et s'il a admis que le destin du show n'était pas entièrement entre ses mains, "du moment que le public veut une suite, on sera là pour la raconter. Il faut être sur la même page", il a rapidement rappelé son envie de ne pas mettre de point final à cette fiction.

Jamais de fin ?

Interrogé sur la fin qu'il envisagerait pour The Walking Dead, Scott Gimple ne s'est pas montré pressé d'en arriver là : "Peut-être que nous n'aurons jamais à nous poser la question parce que la série continuera encore et encore". Une remarque qui prête à sourire, mais qui n'a rien d'une blague. Entre l'introduction d'un deuxième spin-off cette année et la préparation d'une trilogie de films, il apparaît évident que The Walking Dead reste une marque très importante pour AMC, qu'importe les mauvaises critiques actuelles.

Courage ! Votre sacrifice devant cette série sera forcément récompensé un jour...