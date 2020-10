Teenage Bounty Hunters annulée : pas de saison 2 pour la série Netflix, les fans déçus

Alors que le mois d'octobre s'annonce chargé sur Netflix, avec notamment la saison 2 de The Haunting of Hill House (The Haunting of Bly Manor), le documentaire sur Bigflo & Oli ou encore la saison 1 d'Emily in Paris, il est aussi synonyme de mauvaise nouvelle. Pour preuve, la plateforme a annoncé que la saison 4 de Glow ne pourra pas être diffusée à cause du coronavirus : "Netflix a décidé de ne pas achever le tournage de la dernière saison de GLOW", ont expliqué les les créatrices Liz Flahive et Carly Mensch à Deadline.

Pas de saison 2 pour Teenage Bounty Hunters

La série s'arrête donc brusquement, mais ce n'est pas tout puisque Netflix a aussi choisi d'annuler Teenage Bounty Hunters après une saison seulement comme l'a annoncé Deadline. Pas mal d'abonnés se sont pris d'affection pour les soeurs Wesley, Blair (Anjelica Bette Fellini) et Sterling (Maddie Phillips), complètement déjantées, associées à un chasseur de primes, Bowser (Kadeem Hardison), pour arrêter les malfrats et mettre à mal leurs plans.

Ce trio épique et drôle va leur manquer, surtout qu'ils n'auraient pas dit non à une saison 2 au vu de la grosse révélation dans le dernier épisode de la saison 1 de la série créée par Kathleen Jordan. On ne saura jamais la suite malheureusement... On ne pourra pas non plus continuer à suivre les histoires d'amour mouvementées des soeurs Wesley.

Les fans déçus

Comme vous vous en doutez, l'annulation de Teenage Bounty Hunters après la saison 1 ne réjouit pas vraiment les fans : "Ils ont annulé Teenage Bounty Hunters. Je suis triste et en colère, j'en ai même pleuré", "Je n'arrête pas d'actualiser mon fil Twitter comme si ça allait soudainement me dire que Teenage Bounty Hunters n'est pas annulée", "Pardon, ils annulent Teenage Bounty Hunters ? Je déteste Netflix", "Terriblement dégoûtée pour #TeenageBountyHunters que j'avais vraiment bien aimé par rapport à d'autres séries #Netflix", peut-on lire sur Netflix.

La décision de Netflix est une vraie surprise pour eux d'autant plus que Teenage Bounty Hunters a été une très bonne découverte pour pas mal d'abonnés. Ils sont donc aussi déçus que lorsqu'ils ont appris l'annulation de The Society et Daybreak.