Emily in Paris : la série de Darren Star trop clichée ? Lily Collins se confie

Les parisiens sont souvent vus avec des bérets, une marinière et une baguette de pain à la pain. Ce cliché existe depuis des années, mais rassurez-vous, ils n'apparaissent pas ainsi dans Emily in Paris, la nouvelle série de Netflix avec un joli mélange d'acteurs français et américains au casting. On retrouve par exemple Kate Walsh (Grey's Anatomy), Lily Collins, Michel Biel (Skam France), Victor Meutelet (Grand Hôtel), Philippine Leroy-Beaulieu, Jean-Christophe Bouvet (Taxi) ou encore Ashley Park.

"J'ai vécu les mêmes expériences que mon personnage Emily"

Pour en revenir à l'histoire des clichés, Emily in Paris, créée par Darren Star (Sex and the City, Younger) en comporte quand même quelques uns sur la vie parisienne, mais pour Lily Collins, ils sont réalistes et justes comme elle l'explique à Télé Loisirs : "Le créateur Darren Star, accompagné de son équipe de scénaristes, a écrit la majorité des épisodes en vivant à Paris. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup de vécu dans cette série. Ce sont leurs expériences ou des choses qu'ils ont entendues de leurs amis à Paris. Je suis née en Angleterre et j'ai pu me rendre régulièrement à Paris ; j'ai vécu les mêmes expériences que mon personnage Emily."

"Emily in Paris n'a pas besoin d'être comparée à une autre série"

Et que pense l'actrice de la comparaison entre Emily in Paris et Sex and the City ? "Je crois que Emily in Paris a sa propre identité et n'a pas besoin d'être comparée à une autre série, même si je peux comprendre cette tentation, d'autant plus que c'est le même créateur, Darren Star. Mon personnage, Emily Cooper, aime également la mode et elle est aussi très ambitieuse dans son travail, comme Carrie. Il y a aussi bien évidemment des histoires d'amour et d'amitié comme dans Sex and the City mais je pense que cette nouvelle série a trouvé déjà sa propre voie", confie Lily Collins.