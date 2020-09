Victor Meutelet : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'acteur de Grand Hôtel

4. Bientôt dans une série Netflix

En plus de Grand Hôtel, Victor Meutelet débarque cette année sur Netflix (le 2 octobre 2020) plus précisément dans Emily in Paris, la nouvelle série de Darren Star (Sex and the City et Younger) avec Lily Collins. Une belle consécration ! Pour le moment, on sait juste qu'il jouera le rôle d'un Anglais et qu'il n'est pas le seul acteur français au casting : il y a aussi Philippine Leroy-Beaulieu, Moussa Sylla et Michel Biel, vu dans Skam France.

5. Il a suivi des études d'économie et gestion

Même si la carrière de Victor Meutelet grandit de plus en plus, il n'a pas arrêté les études pour autant. En 2019, il suivait une licence d'économie et gestion : "Mes études ont commencé à Mainvilliers et à Chartres jusqu'à mon bac. Ensuite une fac de cinéma à l'université Paris Diderot. Mes études me plaisaient et en plus j'étais libre de partir en tournage. (...) J'ai fait cela jusqu'à ma licence en 3 ans et en parallèle de cette licence de cinéma, j'avais commencé une licence d'économie et gestion que je poursuis actuellement. Celle-là, je l'ai faite à distance parce que cela commençait à être un peu compliqué avec les tournages et d'ailleurs je suis toujours dedans, parce que l'an dernier j'étais en tournage au moment des examens", a-t-il expliqué à Agoravox l'année dernière.