Elite saison 4 : les nouveaux acteurs de la série dévoilés par Netflix

Il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit sur Internet, mais parfois, il y a pourtant de véritables informations à y dénicher. Il y a quelques semaines, des photos des retrouvailles des acteurs d'Elite - une fois le confinement levé en Espagne, avaient circulé et laissé entendre que de nouvelles personnes allaient potentiellement intégrer le casting de la saison 4 afin de combler les précédents départs. Une rumeur qui était logiquement à prendre avec des pincettes à l'époque, mais qui vient finalement d'être officialisée aujourd'hui.

Elite dévoile ses nouveaux acteurs

Sur Twitter, le compte dédié à la série de Netflix a en effet présenté aux fans les 5 nouveaux comédiens qui s'inviteront dans les futures intrigues de la série. Au programme ? Il s'agit tout simplement de Manu Rios, Carla Diaz, Martina Cariddi, Diego Martin et Pol Granch (voir les biographies de chacun ici).

Malheureusement, il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus sur les personnages qu'ils incarneront, aucun détail particulier n'ayant encore été révélé. Tout ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que leurs histoires au lycée se mêleront à celles des autres membres historiques de la série et que certains de ces petits nouveaux sont plutôt doués dans le monde de la musique (Diego Martín et Pol Granch ont déjà sorti des albums), ce qui nous laisse donc espérer voir ce talent être exploité d'une façon ou d'une autre à l'écran. C'est peu, mais c'est mieux que rien...