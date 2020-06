Elite saison 4 - Danna Paola confirme son départ : "Lu sera toujours dans notre coeur"

Depuis quelques temps, il se murmure que la saison 4 d'Elite accueillerait un tout nouveau casting, mais est-ce que cela signifie que tous les acteurs phares vont quitter la série ? Si on se base sur le dernier épisode de la saison 3, seuls Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Rebeca (Claudia Salas), Omar (Omar Ayuso), Ander (Aron Papier) et Cayetana (Georgina Amoros), devenue femme de ménage, restent à Las Encinas.

"Ce n'est pas un au revoir, mais le début de quelque chose"

Jorge Lopez (Valerio), Danna Paola (Lu), Mina El Hammani (Nadia), Ester Exposito (Carla) et Alvaro Rico (Polo) ne devraient donc pas revenir dans la suite de la série espagnole. Netflix semble d'ailleurs avoir confirmé cette info avec une vidéo hommage à ces cinq acteurs, mais il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que Mina El Hammani et Ester Exposito officialisent leur départ. Une autre actrice vient aussi d'annoncer qu'elle ne sera pas de retour dans la saison 4 : "Je suis vraiment heureuse d'avoir fait partie de ce projet", a avoué Danna Paola à People.

L'actrice d'Elite a aussi confié : "c'est grâce à Elite que j'ai pu devenir la femme que je suis aujourd'hui. J'en suis sortie beaucoup plus forte, avec beaucoup plus de confiance en moi et de joie. Je me suis fait de vrais amis grâce à ce tournage, et j'ai créé des liens très forts avec eux (...) Lu sera toujours dans notre coeur. C'est un personnage adorable et les fans l'ont chéri alors merci. Ce n'est pas un au revoir, mais le début de quelque chose."