Elite saison 4 : Ester Exposito (Carla) et Mina El Hammani (Nadia) confirment leur départ

De son côté, Mina El Hammani a posté un long texte pour remercier l'équipe d'Elite mais aussi les fans de la série. "Dire au revoir n'est jamais facile, surtout lorsque vous dites au revoir à quelque chose qui a marqué votre vie, votre façon d'être et, bien sûr, votre évolution personnelle et professionnelle. (...) Le premier merci va à ceux qui ont cru en moi et m'ont donné l'opportunité de faire ce dont j'ai toujours rêvé et ce qui m'a rendue la plus heureuse. Merci à Nadia, qui m'a accompagnée durant ces 3 saisons en étant la guerrière qu'elle est et pour tout ce qu'elle m'a appris sur le plan personnel et professionnel." a écrit l'actrice.

L'interprète de Nadia remercie également les autres acteurs de la série espagnole : "Ce fut un privilège de grandir et de travailler avec chacun d'entre vous" mais aussi les fans. "Et enfin, car c'est le plus important, merci à vous, le public qui a pleuré, apprécié, s'est mis en colère, a aimé... Merci ! Merci de nous avoir accueilli, de nous donner votre amour. Vous êtes les meilleurs" conclut la star.