Elite saison 3 : (SPOILER) mort, les créateurs de la série s'expliquent

Vous êtes prêts à faire vos adieux à Polo ? Eh oui, le personnage d'Alvaro Rico va mourir dans la saison 3 d'Elite comme on a pu le voir dans la bande-annonce sanglante... et sur le compte Instagram de l'acteur. Qui l'a tué ? Un proche de Marina que Polo a assassiné dans la saison 1 ? Pour le savoir, il faut patienter jusqu'au 13 mars 2020, soit la date de diffusion sur Netflix de la nouvelle saison de la série espagnole.

"Cétait la chose la plus cohérente à faire"

Vous avez sûrement déjà vos théories, mais en avant de découvrir le coupable, les créateurs, Carlos Montero et Dario Madrona, expliquent à Sensacine pourquoi avoir choisi l'ex de Carla comme nouvelle victime : "C'était la chose la plus cohérente à faire. Nous avons mis du temps à prendre cette décision, mais elle n'est pas venue de nulle part. En réfléchissant à comment conclure cette saison 3, on a estimé que c'était la meilleure chose à faire, car la saison 3 va couvrir pas mal de sujets importants, comme le pardon, le ressentiment, la vengeance... Et du coup, on s'est dit que ça ne pouvait pas être un autre personnage que Polo."

Dario Madrona précise ensuite que le dernier épisode est important car nous allons avoir les réponses aux questions posées tout au long de la saison 3 d'Elite : "Quand vous verrez l'épisode 8, où on découvrira le moment où il meurt, vous verrez un peu comment sa mort est une conclusion très adéquate de l'histoire que nous avons commencée à écrire depuis le début. Comment tout d'un coup, tout prend sens." Trop de suspense...